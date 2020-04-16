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عضو بالفيدرالي: جهود البنك مستمرة لدعم الاقتصاد الأمريكي

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عضو بالفيدرالي: جهود البنك مستمرة لدعم الاقتصاد الأمريكي عضو بالفيدرالي: جهود البنك مستمرة لدعم الاقتصاد الأمريكي

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن جهود البنك المركزي لدعم الأسواق والاقتصاد خلال أزمة تتجاوز أي شيء فعله من قبل.

وأوضح "جون ويليامز" رئيس الفيدرالي في نيويورك خلال ندوة عبر الإنترنت اليوم الخميس: "عملنا لم ينته بعد لمحاولة إصلاح الأضرار الاقتصادية الناجمة عن كورونا".

على مدار الشهر الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، كما تعهد باتخاذ كافة الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وأضاف "ويليامز" أن على الاحتياطي الفيدرالي الآن التأكد من أن هذه التحركات تعمل كما هو مخطط لها.

وشدد "ويليامز" على أن التحركات النقدية للاحتياطي الفيدرالي يجب أن تعمل بالتزامن مع المساعدة المالية التي أقرها الكونجرس الأمريكي.

وأضاف "ويليامز" هناك الكثير من عدم اليقين بشأن الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد الأمريكي للتعافي من آثار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم جميع أدواته حسب الحاجة لدعم النمو.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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