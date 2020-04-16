بصفتها رئيسا لـ"G20".. السعودية تساهم بـ500 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

الرياض - مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية، والتي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وأفاد بيان لمجموعة العشرين، على الموقع الرسمي لرئاسة المملكة للمجموعة، بأن هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة سيسهم في تعزيز التأهب واالستجابة للحاالت الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعالجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية االحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.

وأضاف البيان، أن هذا التبرع يأتي تلبية لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين والتي دعى إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشهر الماضي.

كان قادة المجموعة التزموا بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة الجائحة.

وستخصص المملكة العربية السعودية مبلغ 150 مليون دوالر أمريكي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (Innovations Preparedness Epidemic for Coalition)، ومبلغ 150 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي

للقاحات والتحصين (Alliance Vaccine The, Gavi) ومبلغ 200 مليون دوالر أمريكي للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.

وجددت المملكة دعوتها لكافة الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، إيمانا منها بأهمية التضامن والتعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة، حيث تقدر هذه الفجوة بأكثر من 8 مليارات دولار أمريكي وفقا لمجلس رصد الاستعداد العالمي (Global Board Monitoring Preparedness).

وذكر اليبان أن مجموعة العشرين، برئاسة المملكة العربية السعودية، ستواصل العمل بصورة جماعية وفورية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن هذه الجائحة، وستواصل تنفيذ التدابير ذات العلاقة في مختلف مسارات

عمل مجموعة العشرين.

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