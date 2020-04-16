متحدث الوزارة يحذر المواطنين من الخروج في شم النسيم

أوضح المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياه اليوم” أن الأحد يوم عمل عادي لكن عطلة للمصريين الأقباط فقط ،والمؤسسات والجهات التي قررت إعطاء إجازة لموظفيها مثل البنوك لكن باقي الجهات تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف أن “الداخلية ستتعامل بالقانون ،وأكد “هيكون في شدة” ومتراهنوش عليها ولن تكون مهيئة للاحتفال ،ونستنى يوم الاثنين ونشوف..”.

ورد المستشار نادر على سؤال “هل سيتم منع السيارات الملاكي من التجول خلال يوم الاثنين ” ،لا نستطيع منع السيارات الملاكي مشددًا على ضرورة التزام كل مواطن بالتعليمات والجلوس في المنزل.