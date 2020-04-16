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تأجيل أقساط واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة 3 أشهر بدمياط

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تأجيل أقساط واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة 3 أشهر بدمياط تأجيل أقساط واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة 3 أشهر بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أنه سيجرى تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تعاقدوا مع المحافظة لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة خلال الفترة القادمة لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لما جاء بالكتاب الدورى رقم 113 الذى أقره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعد التنسيق مع المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية – رئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة.

وأشارت محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، إلى أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الفترة الراهنة لتجاوز تداعيات أزمة المستجد، وإتساقًا مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب.

المشرق نيوز

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