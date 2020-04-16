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محدث..نايمكس يستقر عند أدنى تسوية منذ 2002 بعد تقرير أوبك

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محدث..نايمكس يستقر عند أدنى تسوية منذ 2002 بعد تقرير أوبك محدث..نايمكس يستقر عند أدنى تسوية منذ 2002 بعد تقرير أوبك

مباشر: تحولت النفط للاستقرار عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد تقرير أوبك الشهري، لتظل عند أدنى مستوى في 18 عاماً.

وكشف تقرير أوبك الشهري عن ارتفاع إنتاج المنظمة خلال مارس/آذار الماضي بنحو 821 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28.61 مليون برميل يومياً.

كما توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط تراجع الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي بنحو 6.8 مليون برميل يومياً.

ويستمر الطلب المتراجع في إثارة القلق في سوق النفط العالمي، على الرغم من الاتفاق التاريخي لتحالف "أوبك+" لخفض إنتاج الخام.

وكانت وكالة الطاقة الدولية  توقعت انخفاض ​​الطلب على النفط 29 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان، وهبوط الاستهلاك خلال إجمالي العام الحالي لأول مرة في عقد من الزمن.

وعند التسوية، استقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/آيار عند مستوى 19.87 دولار للبرميل وهو الأدنى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2002 بعد أن سجل مستوى 20.53 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 27.87 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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