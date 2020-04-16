محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع السعي لحيازة الأصول الآمنة

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أظهرت مدى شدة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

وفضل المستثمرون حيازة الدولار الأمريكي رغم البيانات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة مع توقعهم أداءً أكثر سوءً ا في دول أوروبا واليابان، باعتبار العملة الخضراء بمثابة ملاذ آمن حالياً.

وأظهرت بيانات اقتصادية، سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة 5.2 مليون طلب بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بنحو 22 بالمائة خلال الشهر الماضي، فيما انكمش النشاط الصناعي في فيلادلفيا لأدنى مستوى في 40 عاماً.

وبحلول الساعة6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.0844 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة لمستوى 107.65 ين.

في حين ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.2452 دولار، وزاد مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 0.9691 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 100.040.