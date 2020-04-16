سعر سلة أوبك يتهاوى 39% خلال مارس

مباشر: تهاوى سعر سلة أوبك بنسبة 39 بالمائة خلال الشهر الماضي، في فترة فشل اتفاق خفض الإمدادات وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وأظهر التقرير الشهري لمنظمة أوبك الصادر اليوم الخميس، أن متوسط سعر سلة أوبك خلال مارس/آذار الماضي انخفض إلى 33.92 دولار للبرميل، مقابل مستوى 55.53 دولار للبرميل في الشهر السابق له.

ويعتبر هذا المستوى المسجل في الشهر الماضي هو أقل متوسط سعر لسلة أوبك منذ سبتمبر/أيلول 2003.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط ارتفاع الإنتاج في الشهر الماضي بنحو 821 ألف برميل يومياً.

وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو/آيار بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 19.98 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل مستوى عند 27.73 دولار للبرميل.