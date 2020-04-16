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محافظ دمياط تشدد على تكثيف حملات النظافة وشفط تجمعات المياه بعزبة العمال

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محافظ دمياط تشدد على تكثيف حملات النظافة وشفط تجمعات المياه بعزبة العمال محافظ دمياط تشدد على تكثيف حملات النظافة وشفط تجمعات المياه بعزبة العمال

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وجميع المسئولين بالوحدة، بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة ذلك لرفع تجمعات القمامة بالمنطقة، وكذلك شفط مياه الصرف الصحي المتراكمة بها موجهة بالوقوف على سبب تلك المشكلة وحلها على الفور.

ووجهت محافظ دمياط، برفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام والتصدى لها بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين، وكذلك إلزام مالكى الأراضى الفضاء بإحاطتها بسور من الجمالون طبقًا لما جرى اتباعه بعدد من المناطق.

وتابعت المحافظ، أعمال الرصف بالأسفلت للطريق الواقع بإمتداد شارع 306، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تغطية ترعة جنابية العنانية بطول 200 متر، ومؤكدة على تنفيذ تلك العملية وفقًا للمعايير الفنية المقررة في هذا الشأن، وكذلك إنشاء بلدورات على جانب الطريق للبدء في إنشاء المرحلة الثانية من مشروع 306، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ومتنزه ترفيهى للمواطنين.

المشرق نيوز

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