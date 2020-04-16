إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، أن حملات الإزالة الموسعة، نجحت اليوم في منع الشروع في التعدى على 200 فدان بالظهير الصحراوي لقرية بنبان بمركز دراو من خلال الإزالة الكاملة لبئر مياه، جار إنشاؤه بالمنطقة لزراعة هذه المساحة من أملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسوان، بأن الحملات نحجت أيضًا في إزالة 26 حالة تعدى متنوعة بمساحة تصل إلى 857 ألف و167 م2 بجميع المدن والقرى على مستوى المحافظة، ومشيرًا إلى أنه جارى تحويل المعتدين للنيابة العسكرية، ذلك لتوقيع أقصى العقوبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدهم، من أجل سيادة القانون وإسترداد حق الدولة.

وأضاف المحافظ، أن الحملات نجحت أيضًا في تنفيذ 10 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية أملاك خاصة في فترات سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 73 ألف و325 م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتعامل الحاسم والفورى مع أى حالات تعدى وخاصة التى تجرى خلال فترة الحظر، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.