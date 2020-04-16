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الملك يوجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج

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الملك يوجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج الملك يوجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج

جى بي سي نيوز :-  دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، بخاصة الصناعية والطبية والزراعية.
وأكد جلالته، خلال الاجتماع بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة التعامل بحزم مع أية تصرفات غير مسؤولة قد تعرض صحة المواطنين للخطر، واتخاذ إجراءات صارمة تمنع أية تجاوزات في الحصول على استثناءات.
وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أهمية التحقق من خلو سائقي شاحنات البضائع التي تصل إلى المملكة من خلال المعابر الحدودية، من المستجد. ووجه جلالة الملك إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، وفقًا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة بعناية، تراعي الأولويات. وأكد جلالته أن رفع الحظر عن أية منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة. وشدد جلالته على أهمية الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة الصحة بخصوص أية خطط للبدء بفتح بعض القطاعات تدريجيا في المحافظات، التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس.

جي بي سي نيوز

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