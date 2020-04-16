أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

بريطانيا تمدد إجراءات الإغلاق 3 أسابيع مع استمرار تفشي كورونا

Print
بريطانيا تمدد إجراءات الإغلاق 3 أسابيع مع استمرار تفشي كورونا بريطانيا تمدد إجراءات الإغلاق 3 أسابيع مع استمرار تفشي كورونا

مباشر: أعلنت المملكة المتحدة تمديد إجراءات الإغلاق بسبب لمدة ثلاثة اسابيع أخرى على الأقل.

وقال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة، اليوم الخميس، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا لم يتباطأ بما يكفي لتبرير رفع الإغلاق.

وأضاف "راب": "أي تغيير في إجراءات التباعد الاجتماعي سيخاطر بزيادة كبيرة في انتشار الفيروس، ومن شأن ذلك أن يهدد بحدوث ذروة ثانية للفيروس ويزيد بشكل كبير من عدد الوفيات".

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المتحدة كما أودى بحياة ما يزيد عن 13 ألف حالة.

وقررت المملكة المتحدة في 23 مارس/آذار الماضي فرض قيود على الحياة العامة مع أُمر الناس بالبقاء في منازلهم، باستثناء التسوق المحدود للأغذية الأساسية والإمدادات الطبية.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن الوقت ليس مناسبًا لإعطاء فيروس كورونا فرصة ثانية للانتشار.

ويأتي قرار بريطانيا في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول أوروبية على رأسهم إسبانيا وإيطاليا رفع إجراءات الإغلاق تدريجياً.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية