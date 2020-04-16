بريطانيا تمدد إجراءات الإغلاق 3 أسابيع مع استمرار تفشي كورونا

مباشر: أعلنت المملكة المتحدة تمديد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة اسابيع أخرى على الأقل.

وقال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة، اليوم الخميس، إن معدل الإصابة بفيروس كورونا لم يتباطأ بما يكفي لتبرير رفع الإغلاق.

وأضاف "راب": "أي تغيير في إجراءات التباعد الاجتماعي سيخاطر بزيادة كبيرة في انتشار الفيروس، ومن شأن ذلك أن يهدد بحدوث ذروة ثانية للفيروس ويزيد بشكل كبير من عدد الوفيات".

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف شخص في المملكة المتحدة كما أودى بحياة ما يزيد عن 13 ألف حالة.

وقررت المملكة المتحدة في 23 مارس/آذار الماضي فرض قيود على الحياة العامة مع أُمر الناس بالبقاء في منازلهم، باستثناء التسوق المحدود للأغذية الأساسية والإمدادات الطبية.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن الوقت ليس مناسبًا لإعطاء فيروس كورونا فرصة ثانية للانتشار.

ويأتي قرار بريطانيا في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول أوروبية على رأسهم إسبانيا وإيطاليا رفع إجراءات الإغلاق تدريجياً.