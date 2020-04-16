محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع مكاسب الدولار

مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب العملة الأمريكية ورغم بيانات اقتصادية سلبية.

وحقق المعدن الأصفر ارتفاعاً قوياً خلال الجلسة لكنه تحول للهبوط مع مكاسب ملحوظة للدولار الأمريكي وسط الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ الكساد العظيم قبل عقود، حيث من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة.

في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن البلاد تجاوزت ذروة تفشي الكورونا وسط تلميحات بمناقشة خطط إعادة فتح الاقتصاد اليوم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من5 ملايين طلب خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بنحو 22 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار ليصل إلى 1731.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1768 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1713.52 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 100.046.