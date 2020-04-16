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إغلاق 7 محال خالفت قرار الحظر بالقليوبية

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إغلاق 7 محال خالفت قرار الحظر بالقليوبية إغلاق 7 محال خالفت قرار الحظر بالقليوبية

نفذت أجهزة الأمن بمركز شرطة طوخ، بالتنسيق مع مجلس مدينة طوخ، بإشراف محمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، ذلك بإغلاق 7 محال، من بينهم ملعب خاص بدائرة المركز، اخترقوا قرار حظر التجوال، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة المُستجد.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إخطار بأنه خلال مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 7 محال بدائرة مركز شرطة طوخ، وظلت المحلات مفتوحة، رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وجرى إغلاق المحال، بالتنسيق مع مجلس مدينة طوخ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المشرق نيوز

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