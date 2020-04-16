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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي تواصل الهبوط قرب مستوى قياسي منخفض

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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي تواصل الهبوط قرب مستوى قياسي منخفض تكلفة الرهن العقاري الأمريكي تواصل الهبوط قرب مستوى قياسي منخفض

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي قرب أدنى مستوى على الإطلاق، مع هبوط عوائد السندات الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً تراجع إلى مستوى 3.31 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقارنة مع 3.33 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وكانت تكلفة الرهن العقاري لآجل 30 عاماً تراجعت في أوائل الشهر الماضي لأدنى مستوى على الإطلاق عند 3.29 بالمائة.

في حين ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً مستوى 2.80 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقابل 2.77 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وتتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات الذي تراجع خلال الأسبوع الجاري مع مخاوف الركود الاقتصادي العالمي جراء تأثيرات .

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.59 بالمائة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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