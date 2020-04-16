نفاد 349 مليار دولار المخصصة لمساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة

مباشر: بلغ برنامج قروض الإنقاذ للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة حده الأقصى البالغ 349 مليار دولار، مع تدافع الشركات لتلقي قروض لمواجهة تداعيات كورونا.

وبحسب موقع إدارة الشركات الأمريكية الصغيرة اليوم الخميس، فإن الإدارة لن تستطيع قبول طلبات جديدة في برنامج حماية الرواتب، مشيراً: "نحن غير قادرين على تسجيل شركات جديدة في البرنامج في الوقت الحالي".

وكانت الولايات المتحدة أقرت برنامج حماية الأجور بقيمة 349 مليار دولار ضمن حزمة بقيمة 2.2 تريليون دولار في الشهر الماضي في سبيل تخفيف العبء المالي على الشركات الصغيرة بسبب فيروس "كورونا".

وجاءت الإشارات على أن البرنامج قد قارب على نفاذ أمواله لأول مرة يوم الأربعاء، مع منح أكثر من 1.3 مليون قرض ختم الموافقة بقيمة تزيد عن 296 مليار دولار.

ومنع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي خطوة من جانب زعيم الأغلبية "ميتش ماكونيل"، لدفع مبلغ إضافي قدره 250 مليار دولار للبرنامج.