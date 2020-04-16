لاجارد: المركزي الأوروبي سيفعل كل شيء لمساعدة الاقتصاد

مباشر: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيبذل قصارى جهده لمساعدة اقتصاد المنطقة على مواجهة أسوأ أزماته منذ عقود.

وأوضحت كريتسين لاجارد في تصريحات أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية، اليوم الخميس، أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ملتزم ببذل كل ما هو ضروري ضمن تفويضه لمساعدة منطقة اليورو خلال هذه الأزمة.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 7.5 بالمائة في العام الحالي، بقيادة تراجع حاد في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.

وأضافت لاجارد أن البنك على استعداد تام لزيادة حجم برنامج شراء الأصول وتعديل تكوينه، بالحد الأقصى اللازم وللفترة الزمنية الضرورية.

وأطلق البنك المركزي الأوروبي عدة تدابير تحفيزية تضمنت تعهد بإنفاق أكثر من 1 تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) على الديون العامة والخاصة هذا العام.

وقالت لاجارد أن المركزي الأوروبي يقوم أيضًا بتقييم الحاجة إلى مزيد من الخطوات لمساعدة المقرضين، بما في ذلك تحرير النقود من خلال مزيد من التخفيف من رؤوس الأموال المطلوب من المصارف الاحتفاظ بها.