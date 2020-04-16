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ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في الكويت إلى 1524 حالة

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ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في الكويت إلى 1524 حالة ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في الكويت إلى 1524 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي اليوم، إن 32 حالة دخلت العناية المركزة منها 16 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث، أن 1296 حالة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن صباح اليوم شفاء 19 حالة ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 225 حالة.

المشرق نيوز

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