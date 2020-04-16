"بلاك روك" تعلن تراجع الأصول المدارة دون 6.5 تريليون دولار

مباشر: انخفضت أرباح شركة "بلاك روك" في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الأصول المدارة من قبل الشركة دون مستوى 6.5 تريليون دولار.

وأظهرت نتائج أعمال أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، اليوم الخميس، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 806 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار، مقابل مستوى 1.053 مليار دولار في نفس الفترة المقارنة من عام 2019.

وبلغ نصيب سهم "بلاك روك" من الأرباح مستوى 5.15 دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل مستوى 6.61 دولار في نفس الفترة من عام 2019.

وعلى صعيد إيرادات "بلاك روك" في الربع الأول المنتهي في مارس/آذار الماضي فارتفعت بنسبة 11 بالمائة إلى 3.71 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الأصول تحت إدارة "بلاك روك" إلى 6.466 تريليون دولار خلال الربع الأول، من مستوى قياسي بلغ 7.4 تريليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح والأصول تحت الإدارة إلى تضرر عملائها بسبب ضربة الأسواق العالمية إثر وباء كورونا، مما أضطرهم إلى سحب أموالهم والبعد عن المخاطرة والبحث عن السيولة "الكاش".