أفريقيا لمجموعة العشرين: تعليق الديون ليس كافياً

مباشر: دعا مسؤولون في قارة أفريقيا مجموعة العشرين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمساعدة الدول الأكثر فقراً، بعد موافقة المجموعة على تعليق سداد الديون حتى نهاية العام.

وعقد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم اجتماعاً افتراضيا أمس الأربعاء، اتفقوا خلاله على تعليق سداد ديون البلدان الفقيرة بداية من الشهر المقبل حتى نهاية العام، مع خيار التمديد حتى نهاية عام 2021 إذا لزم الأمر.

وقالت "نجوزي أوكونجو إيويالا"، أحد المبعوثين الخاصين الأربعة للاتحاد الأفريقي لالتماس دعم مجموعة العشرين للتعامل مع فيروس كورونا في تصريات اليوم الخميس، إن إفريقيا ستحتاج إلى مساعدة إضافية لضمان سبل عيش الملايين من الناس، بحسب "بوليتكو".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سينكمش هذا العام بنسبة 1.6 بالمائة بسبب آثار كورونا وانخفاض أسعار النفط وضعف أسعار السلع.

وأضافت "إيويالا" في إشارة تعليق ديون أفريقيا: "نحن بحاجة إلى مساحة زمنية لمدة عامين، أعتقد أن هذا هو ما سيعطي الدول الإفريقية فرصة للتنفس لتكون قادرة على التعامل مع العواقب الوخيمة للوباء".

وتابعت المسؤولة الأفريقية أنه في الوقت الذي يوجد فيه جمود في مدفوعات الديون، يجب على البنك الدولي وصندوق النقد دراسة القدرة على تحمل الديون والخروج بإطار يمكن إعادة هيكلته.