"فولكس فاجن" تسحب تقديراتها لعام 2020 مع تداعيات كورونا

مباشر: أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" سحب توقعاتها لعام 2020 وسط عدم اليقين المتعلق بانتشار فيروس كورونا مع انخفاض متوقع للإيرادات بنسبة 8 بالمائة في الربع الأول.

وقالت "فولكس فاجن" في بيان صادر اليوم الخميس، إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الأول حوالي 55 مليار يورو (59.83 مليار دولار) انخفاضا من 60.01 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة المصنعة للسيارات أنه بناءً على البيانات الأولية تتوقع أن تسجل الأرباح التشغيلية بقيمة 0.9 مليار يورو وعائد هامش المبيعات حوالي 1.6 بالمائة.

وأضافت "فولكس فاجن" أنها تتوقع صافي سالب للتدفقات النقدية للسيارات بقيمة 2.5 مليار يورو

وأشارت "فولكس فاجن" إن توقعات العام بأكمله لم يعد بالإمكان تحقيقها بسبب وباء كورونا.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "فولكس فاجن" بنحو 0.2 بالمائة إلى 116.50 يورو.