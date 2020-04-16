أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"فولكس فاجن" تسحب تقديراتها لعام 2020 مع تداعيات كورونا

Print
"فولكس فاجن" تسحب تقديراتها لعام 2020 مع تداعيات كورونا "فولكس فاجن" تسحب تقديراتها لعام 2020 مع تداعيات كورونا

مباشر: أعلنت مجموعة "فولكس فاجن" سحب توقعاتها لعام 2020 وسط عدم اليقين المتعلق بانتشار مع انخفاض متوقع للإيرادات بنسبة 8 بالمائة في الربع الأول.

وقالت "فولكس فاجن" في بيان صادر اليوم الخميس، إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الأول حوالي 55 مليار يورو (59.83 مليار دولار) انخفاضا من 60.01 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة المصنعة للسيارات أنه بناءً على البيانات الأولية تتوقع أن تسجل الأرباح التشغيلية بقيمة 0.9 مليار يورو وعائد هامش المبيعات حوالي 1.6 بالمائة.

وأضافت "فولكس فاجن" أنها تتوقع صافي سالب للتدفقات النقدية للسيارات بقيمة 2.5 مليار يورو

وأشارت "فولكس فاجن" إن توقعات العام بأكمله لم يعد بالإمكان تحقيقها بسبب وباء كورونا.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "فولكس فاجن" بنحو 0.2 بالمائة إلى 116.50 يورو.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية