السعودية تقرر نقل جميع طلاب التعليم العام للصفوف الدراسية التالية

الرياض – مباشر: قررت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

وقالت وزارة التعليم، إن القرار يأتي استمراراً لجهود القيادة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وبعد استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود من المعلمين والإداريين.

وأضافت الوزارة، أنه تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني بناء على نتيجة الفصل الدراسي الأول دون أن يؤثر على المعدل التراكمي، مبينا موقف كل مرحلة دراسية من القرار.

المرحلة الابتدائية:

قالت وزارة التعليم، أن العملية التعليمية مستمرة من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 مايو/ أيار 2020، وفقا التقويم الدراسي المعتمد.

وبينت الوزارة، أنه تقرر نقل جميع الطلاب والطالبات بتلك المرحلة للصفوف الدراسية التي تليها، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

ووجهت الوزارة المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلبة خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بُعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي واعتماد النتيجة الأعلى.

ونص القرار على إجراء عمليات التقويم – لمن يرغب – مع بداية العام الدراسي القادم 1442هـ في المهارات الرئيسية لكل مادة دراسية؛ لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، على أن تحتب لهم النتيجة الأفضل.

المرحلة المتوسطة:

وبالنسبة للمرحلة المتوسطة، تضمن القرار استمرار التعليم عن بعد حتى 21 رمضان، على أن ينقل الطالب للصفوف الدراسية التي تليها وتعتمد له نتيجة الفصل الأول، وإجراء عمليات تقويم لمن يرغب مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ.

المرحلة الثانوية:

وجه القرار، باستمرار العملية التعليمة عن بعد حتى 21 رمضان 1441هـ، ويعد الطلبة ناجحون في جميع المقررات دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبا، وإجراء عمليات تقويم في العام الدراسي المقبل لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيله.

وبالنسبة للطالب المتوقع تخرجه، تقرر إتاحة تقويم بديل له في أقرب وقت لمن لم يتمكن من إجراء تقويم ويرغب في تحسين مستواه، على أن تحدد وزارة التعليم آليات الطالب المتوقع تخرجه لاحقا مع الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبا.

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