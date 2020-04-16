22 أبريل.. مساهمو "عناية" يناقشون تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة

الرياض – مباشر: حدد مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، اليوم الخميس، موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.

وقالت "عناية"، في بيان لها على "تداول"، إن المجلس حدد 22 أبريل/ نيسان الجاري موعدا للاجتماع، على أن يكون عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي؛ بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن سيتم التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال بنسبة 50% من رأس مال الشركة؛ لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 150 مليون ريال.

ونوهت "عناية"، بأنه في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة، المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك، تعديل المادة 8 من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 50% من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال لإطفاء خسائر متراكمة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، مطلع الشهر الجاري، على طلب الشركة بتخفيض رأسمالها.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.75%، لمستوى 9.40 ريالا.

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