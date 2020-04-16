iPhone SE لا يتضمن رقاقة تحديد المواقع المخصصة U1

يفتقر جهاز (iPhone SE) الجديد من آبل لمكوِّن رئيسي يتمثل بالرقاقة المخصصة (U1 Ultra Wideband)، وهي رقاقة ظهرت لأول مرة مع (iPhone 11) في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالرغم من أن الجهاز يجمع بين بعضٍ من أفضل مكونات (iPhone 11) و (iPhone 11 Pro) مع تصميم (iPhone 8)، وكل ذلك بأقل من 400 دولار.

وتوضح صفحة المواصفات التقنية للجهاز، في موقع آبل على الويب، عدم وجود شريحة (U1 Ultra Wideband) ضمن مواصفات القسم الخلوي واللاسلكي، بحيث توفر الشريحة، التي ظهرت لأول مرة في تشكيلة (iPhone 11)، وعيًا مكانيًا إضافيًا، وقدرات فائقة الدقة لتتبع المواقع ضمن الأجهزة المزودة بها، ويُعتقد أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنتجات القادمة، مثل (AirTags).

وتعد الشريحة بمثابة نظام تحديد المواقع العالمي، بحيث يمكنها العمل بدقة أكبر وطاقة أقل، ودون الحاجة إلى ارتداد الإشارات من أبراج الخلايا والأقمار الصناعية، وتشير شركة Apple إليها على أنها نظام تحديد المواقع العالمي على نطاق غرفة المعيشة.

وليس من الواضح كيف يؤثّر غياب شريحة (U1 Ultra Wideband) على التوافق مع علامات التتبع بالبلوتوث من آبل، التي ظهرت حولها الكثير من الشائعات، لكن من المحتمل أن تكون (AirTags) افتراضية بالنسبة للأجهزة القديمة التي لا تتضمن الشريحة.

وتفتقر أيضًا نماذج عام 2020 من جهاز (iPad Pro) لشريحة (U1 Ultra Wideband)، وذلك بالرغم من الشائعات التي تقول عكس ذلك.

ومن المثير للاهتمام أن الشريحة المذكورة هي أحد الخيارات القليلة التي لا يدعمها (iPhone SE)، إذ تتوافق قائمة مواصفاته إلى حد كبير مع مواصفات (iPhone 11)، التي من ضمنها دعم (Wi-Fi 6) و (NFC) في وضع القارئ، وبطاقات (Express) مع ادخار الطاقة.

وتعد بطاقات (Express) خيارًا للدفع لاسلكيًا لبعض أنظمة النقل العام المؤهلة، دون الحاجة إلى فتح تطبيق أو حتى تنشيط الشاشة والمصادقة باستخدام (FaceID) أو (TouchID)، وهي ميزة مصممة للمصادقة حتى عند انتهاء شحن هاتف آيفون.

ومن المحتمل أن تكون السمتان الأخيرتان – (NFC) في وضع القارئ وبطاقات (Express) مع ادخار الطاقة – جزءًا لا يتجزأ من ميزة (CarKey) التي يُشاع أن شركة آبل تطورها من أجل طرحها في إصدار مستقبلي من (iOS)، بحيث تجعل نماذج آيفون الحديثة تعمل بدلاً من مفتاح السيارة التقليدي.