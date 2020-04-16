"سيتي جروب" يتوقع تراجع التحويلات المالية العالمية 100 مليار دولار

مباشر: توقع الاقتصاديون في بنك "سيتي جروب" انخفاض تدفقات التحويلات المالية العالمية خلال 2020 بمقدار 100 مليار دولار في أسوأ سيناريوهات تأثير فيروس كورونا.

وكتب الاقتصاديون بقيادة "دانا بيترسون" في مذكرة للعملاء نقلتها وكالة "بلومبرج" اليوم الخميس، أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن كورونا وحرب أسعار النفط سيخفض تدفقات التحويلات بمقدار يتراوح بين 21 مليار دولار إلى 28 مليار دولار.

وأوضح الاقتصاديون إلى أن الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا فشلت السياسات النقدية والمالية لمواجهة ضربة الوباء.

وأضاف الاقتصاديون: "التحويلات تعمل كمثبتات آلية قوية للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، يمكن أن يهدد الانخفاض في هذا الشكل الحاسم من دعم الفقراء التوازن للأسر والحكومات".

وحذرت "سيتي جروب" من أن التحويلات العالمية وصلت إلى 706 مليار دولار العام الماضي، وقد يؤدي الانخفاض إلى تعريض ملايين سبل العيش للخطر، وأزمات إنسانية في الاقتصادات منخفضة الدخل وصدمات خارجية للأسواق الناشئة.

ووجد الاقتصاديون أن الاقتصادات الصغيرة في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين وفيتنام، هي من بين "الأكثر عرضة" لصدمة التحويلات، في حين أن طاجيكستان وأوكرانيا وسريلانكا ستكون معرضة لخطر التخلف عن سداد الدوين.

وأشار الاقتصاديون إلى أنه مع انخفاض التحويلات إلى الأسواق الناشئة، ستحتاج الحكومات إلى التعافي من خلال تدابير التحفيز.