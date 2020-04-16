ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت 73 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل/ نيسان لتصل إلى 2097 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديران المحللين تشير إلى ان مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع بمقدار 63 مليار قدم مكعب خلال نفس الأسبوع.

وعلى أساس سنوي، تعتبر مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي أعلى بنحو 876 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الأسبوع من عام 2019.

كما تعتبر المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 370 مليار قدم مكعب مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الماضية.

وبحلول الساعة 2:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر مايو/آيار بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 1.57 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.