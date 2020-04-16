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"دور" توضح تأثر إيراداتها الفندقية بالربع الثاني بسبب إجراءات كورونا

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"دور" توضح تأثر إيراداتها الفندقية بالربع الثاني بسبب إجراءات كورونا "دور" توضح تأثر إيراداتها الفندقية بالربع الثاني بسبب إجراءات كورونا

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "دور للضيافة" عن تأثر إيراداتها الفندقية بشكل جوهري اعتباراً من الربع الثاني 2020، نتيجة تطبيق هذه القرارات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت بيان على اليوم الخميس، على "تداول"، إنه يصعب عليها في الوقت الحالي تحديد الأثر المالي الناتج عن هذه القرارات، علماً بأن تلك الإجراءات لن يكون لها أثر رئيسي على أعمال وخطط الشركة المستقبلية.

وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق بالقرارات  الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية فإن الشركة تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة آلية الحصول على الدعم ومدى استفادة الشركة منه، مبينة أنها سوف تقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.

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