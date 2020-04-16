سيتي جروب: أرباح الشركات البريطانية قد تتهاوى للنصف بسبب الكورونا

مباشر: توقعت "سيتي جروب" أن أرباح والتوزيعات على المساهمين للشركات البريطانية المدرجة في البورصة سوف تتهاوى إلى النصف خلال العام الجاري بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وحذر المحللون في البنك الأمريكي خلال مذكرة بحثية للعملاء نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، أن التأثير الاقتصادي للوباء سيكون كبيراً في المملكة المتحدة بسبب اعتماد البلاد على خدماتها الصناعية والتي تتضرر بشدة من جهود التباعد الاجتماعي.

وقال المحللون إنه في حين أن هناك توافقاً بانخفاض 20 بالمائة في أرباح الشركات، لكننا نعتقد أن هذا الهبوط ليس كافياً.

وتتوقع "سيتي جروب" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 7.6 بالمائة في العام الحالي مقارنة مع انكماش عالمي بنحو 2.3 بالمائة.

وأوضحت المجموعة الاستثمارية أن المستثمرين يجب أن يفضلوا الأصول الأقل خطورة أو القطاعات الدفاعية مثل الالتصالات والأغذية والمشروبات والأدوية والخدمات.

في حين تبدو القطاعات الدورية مثل البنوك والطاقة أكثر تكلفة وسط تخفيضات كبرى محتملة في توزيعات الأرباح على الرغم من أن أسهم شركات الطاقة قد تتلقى الدعم من تعافي أسعار الخام في وقت لاحق من العام، كما كتب الاستراتيجيون.