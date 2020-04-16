أوبك تتوقع هبوطاً تاريخياً للطلب على النفط خلال 2020

مباشر - أحمد شوقي: توقعت منظمة أوبك تراجع الطلب العالمي على النفط بوتيرة قياسية خلال العام الجاري، بفعل تأثيرات فيروس كورونا.

وقالت منظمة الدول المصدرة للخام في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، إنها خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 6.9 مليون برميل يومياً، لتصبح النتيجة النهائية تتمثل في انخفاض تاريخي متوقع بنحو 6.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2020.

وأرجعت المنظمة الخفض الحاد إلى تأثير فيروس كورونا، مشيرةً: "بالنظر إلى التطورات الأخيرة، والشكوك المستقبلية، تظل المخاطر الهبوطية كبيرة، مما يشير إلى إمكانية إجراء مزيد من التعديلات، خاصة في الربع الثاني، إذا كانت البيانات الجديدة والتطورات الأخرى تتطلب مراجعات".

وتتوقع المنظمة وصول إجمالي الطلب العالمي على النفط في العام الجاري 92.82 مليون برميل يومياً، على أساس توقعات بأن يشهد النصف الثاني من العام استهلاك أعلى من النصف الأول.

وبالنسبة لنمو المعروض النفطي من خارج أوبك، قامت المنظمة بتعديله بالخفض بنحو 3.26 مليون برميل يومياً ليصبح انخفاض بنحو إلى 1.50 مليون برميل يومياً في العام الجاري.

وتتوقع المنظمة أن يبلغ المعروض النفطي من خارج أوبك 63.47 مليون برميل يومياً خلال عام 2020.

وبحسب تقرير أوبك الشهري، ارتفع إنتاج المنظمة بنحو 821 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28.61 مليون برميل يومياً في شهر مارس/أذار الماضي.