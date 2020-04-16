سكني" يُطلق 7 مخططات جديدة لتوفير نحو 7 آلاف أرض سكنية

الرياض - مباشر: أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًا واتاحتها أمام المستفيدين للحجز.

ودعا البرنامج بحسب بيان نشر يوم الخميس، الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق "سكني" واستكمال كافة الإجراءات، بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح برنامج "سكني" أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 7 مخططات جديدة موزعة على 6 مناطق توفر 6931 قطعة أرض.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "درة عسير" بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير الذي يوفر 4373 قطعة، ومخطط "حاذة" بالمدينة المنورة الذي يوفر 906 أراضي سكنية، ومخطط "القرية العليا" في محافظة القرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية ويحوي 25 أرضا سكنية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

كما أضاف "سكني" مخططين جديدين بمنطقة الجوف تحوي 548 قطعة أرض موزعة على مخطط "ينبوع طبرجل" بمحافظة طبرجل الذي يحوي 390 أرض سكنية، ومخطط " سكاكا" بمحافظة سكاكا الذي يوفر 158 أرضا سكنية، إضافة لمخطط "شرق السويفلة" بمدينة حائل الذي يتيح 621 أرضا سكنية، ومخطط "أم غار الخشيبي" بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويحوي 458 أرضًا متاحة للحجز إلكترونيًا.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

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