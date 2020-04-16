انكماش النشاط الصناعي في فيلادلفيا لأدنى مستوى في 40 عاماً

مباشر - نوران مجدي: انكمش النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية لأدنى مستوى في 40 عاماً بالقراءة الأولية لشهر أبريل/نيسان الجاري.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، اليوم الخميس، أن مؤشر النشاط الصناعي تراجع إلى سالب 56.6 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان الجاري وهي أدنى قراءة منذ يوليو/تموز 1980، مقارنة مع سالب 12.7 نقطة في الشهر السابق له والتي كانت تمثل أدنى قراءة في 8 سنوات.

وكانت نقديرات المحللين تشير إلى أن المؤشر الصناعي في فيلادلفيا سوف يتراجع إلى سالب 30 نقطة خلال الشهر الجاري.

وبحسب البيان، فإن 60 بالمائة من الشركات الصناعية المستجيبة للاستطلاع قالوا إن هناك تراجع في النشاط، في حين أشار 4 بالمائة إلى زيادة في النشاط.

وشهد مؤشر الطلبيات الجديدة الحالية انخفاضاً من سالب 15.5 نقطة إلى سالب 70.9 نقطة خلال الشهر الجاري، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.

.كما هبط مؤشر الشحنات الحالي من 0.2 نقطة في الشهر الماضي إلى سالب 74.1 نقطة في هذا الشهر

وبحلول الساعة 1:24 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.0881 دولار.