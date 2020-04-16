"السعودية للكهرباء" تخفض فاتورة أبريل ومايو 30% لثلاثة قطاعات

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، عن تطبيق التخفيض بنسبة30 % الصادر بالأمر الملكي للمشتركين بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية لفواتير شهري أبريل / نيسان ، ومايو/ أيار مع تعويض من صدرت فواتيرهم لشهر أبريل قبل صدورالأمر الملكي رصيداً في الفاتورة المقبلة.

وبينت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس، أن الأمر الملكي تضمن السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاعين الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير أبريل، ومايو، ويونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهرابتداءً من شهر يناير 2021.

وأشارت إلى أن على الراغبين بالاستفادة من آلية السداد هذه، التواصل عبر الموقع الالكتروني أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 920001100.

يشار إلى أن الشركة ستطبق الحسم تلقائياً على جميع الحسابات المسجلة كاستهلاك صناعي أو تجاري أوزراعي دون الحاجة لأي إجراء من جهة المشترك وستكون بشكل آلي ويتم توضيحها في الفاتورة الشهرية، وبالنسبةللمستهلكين الذين صدرت فواتيرهم لشهر أبريل سيتم التعويض عنها بأثر رجعي.

وقالت وزارة الطاقة مؤخراً أن الأمر الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، يتضمن صرف 900 مليون ريال عن فواتيرالكهرباء لهذه القطاعات، مشيرة إلى أن التوجيه يؤكد حرص خادم الحرمين على دعم القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثراً في المملكة، بعد تأثر العالم بأكمله من تداعيات فايروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس، إنه لا يوجد أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة لتطبيق الأمر الملكي القاضي بمنح حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، والسماح بتأجيل سداد 50% لفواتير ثلاثة أشهر لبعض فئات المشتركين.

وقضى الأمر الملكي بالسماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50% - بشكل اختياري – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير شهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران لعام 2020م، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من عام 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

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