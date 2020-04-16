"أوبك": ارتفاع إنتاج السعودية 388 ألف برميل يومياً خلال مارس

الرياض – مباشر: كشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ارتفاع إنتاج النفط الخام للمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس/ آذار مقارنة بالشهر السابق.

ووفقاً لبيانات "أوبك" بالاعتماد على مصادرها الثانوية، ارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي بواقع 388 ألف برميل يومياً مقارنة مع إنتاج شهر فبراير/ شباط.

وبلغ إجمالي إنتاج الخام السعودي 10.058 مليون برميل يومياً خلال مارس/ آذار 2020، مقارنة مع 9.671 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

وفي المقابل، تراجع إنتاج المملكة من الخام، وفقا لبيانات "أوبك" المعتمدة على الاتصال المباشر مع الدول المصدرة للنفط، بواقع 51 ألف برميل يومياً.

وأبلغت السعودية "أوبك" بأن إنتاجها خلال مارس/ آذار 2020 بلغ 9.733 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.784 مليون برميل يوميا في شهر فبراير/ شباط.

وخلال فبراير/ شباط، تراجع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي بواقع 56 ألف برميل يومياً على أساس شهري، وفقاً لبيانات "أوبك" بالاعتماد على مصادرها الثانوية.

وأبلغت المملكة "أوبك" بأن إنتاجها خلال فبراير/ شباط بلغ 9.78 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.75 مليون برميل يوميا في شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

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