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البيئة السعودية تودع 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

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البيئة السعودية تودع 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن البيئة السعودية تودع 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

الرياض - مباشر: أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودبة نحو 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن وذلك تنفيذاً للأوامر الملكية المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية.

وأوضحت الوزارة وفقاً لبيان نشر اليوم الخميس، أن هذ الدعم يعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، و صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض.

وبينت الوزارة في البيان أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وتلبية للطلب المتزايد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.

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