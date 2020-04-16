البيئة السعودية تودع 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

الرياض - مباشر: أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودبة نحو 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن وذلك تنفيذاً للأوامر الملكية المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية.

وأوضحت الوزارة وفقاً لبيان نشر اليوم الخميس، أن هذ الدعم يعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، و صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض.

وبينت الوزارة في البيان أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وتلبية للطلب المتزايد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.

ترشيحات:

الداخلية السعودية: تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين

هدف: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي بمبادرة دعم التوظيف

هيئة المقاولين السعودية تطالب باستثناء بعض الأنشطة من إجراءات مكافحة كورونا

المالية السعودية: إصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

إنفوجرافيك.. أعلى 10 بنوك خليجية ربحية خلال عام 2019

التجارة السعودية: ضبط 7 آلاف مخالفة.. 52% منها مغالاة في الأسعار

السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 10% خلال فبراير لأعلى مستوياتها

السعودية للكهرباء: الأمر الملكي بشأن تعويضات الفواتير لن يؤثر مالياً على الشركة

الملك سلمان يوجه بتخصيص 50 مليار ريال للقطاع الخاص وإعفاءات بفواتير الكهرباء

أرامكو السعودية تنفي تقديم عروض لتأجيل مدفوعات عقود مبيعاتها