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السعودية.. منع دخول الأطفال دون 15 عاماً كافة المتاجر بالمملكة

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السعودية.. منع دخول الأطفال دون 15 عاماً كافة المتاجر بالمملكة السعودية.. منع دخول الأطفال دون 15 عاماً كافة المتاجر بالمملكة

الرياض – مباشر: كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة ، عبدالرحمن الحسين، اليوم الخميس، عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.

وأضاف الحسين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لأخر مستجدات مواجهة بالمملكة، أنه تتم مراقبة ورصد الأسعار من خلال نظام إلكتروني، مبينا أنه تمت مراقبة 116 سلعة تموينية، ورصد أكثر 856 ألف سلعة، نقلا عن التليفزيون السعودي.

وأكد الحسين، استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة، ووصول كميات كبيرة من الحمضيات (برتقال، وليمون) للسوق المحلي من دول جديدة.

وأوضح، أن الناتج الوطني من البيض ضخم جدا، ومنذ عام 2016 حققت المملكة الاكتفاء الذاتي منه، ولكن بسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الأمر ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة.

ولفت متحدث التجارة، إلى أت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة قامت بـ 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة؛ للتأكد من توافر السلع كافة والرمضانية منها منذ الـ 23 من شهر مارس/ آذار الماضي.

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