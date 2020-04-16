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المهن التمثيلية: لا مراسم عزاء للفنان الراحل احمد دياب

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المهن التمثيلية: لا مراسم عزاء للفنان الراحل احمد دياب المهن التمثيلية: لا مراسم عزاء للفنان الراحل احمد دياب

أوضح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، بأنه لن تقام مراسم عزاء للراحل احمد دياب.

وكان الفنان القدير احمد دياب توفي مساء أمس الأربعاء، عن عمرٍ ناهز 75 عامًا، وهو طليق قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدي أباظة.

وبرع الفنان احمد دياب في تقديم شخصية رجل الأعمال في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، إذ شارك في مسلسلات “أين قلبي” مع يسرا،”سلسال الدم4و5 “حجر جهنم”، و”حق مشروع” و”الجماعة 2″ بشخصية حيدر باشا، و”انا شهيرة انا الخائن”و”عفاريت عدلي علام” و”أستاذ ورئيس قسم” مع الزعيم عادل إمام.

 

المشرق نيوز

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