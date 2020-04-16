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احمد سعد يكشف عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في “البرنس”

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احمد سعد يكشف عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في “البرنس” احمد سعد يكشف عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في “البرنس”

أظهر النجم احمد سعد كواليس تعاونه مع النجم محمد رمضان بعدد من الأغنيات التي ‏تتامشى مع مسلسله الدرامي الجديد “البرنس”، بعد أن عرض واحدة منها، أمس الأربعاء، ‏عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”وتحمل اسم “مين يلومنا”.

وتحدث احمد سعد عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل “البرنس”، في ‏تصريحات إعلامية قائلًا: “إن البداية جاءت عندما استمع محمد رمضان لإحدى الأغنيات ‏الجديدة الخاصة بي، وأبدى إعجابه بها، ثم عرضها على المخرج محمد سامي، الذي ‏أبدى إعجابه بها هو الآخر”‎.‎

وذكر أن المخرج محمد سامي اتصل به من أجل ضم الأغنية إلى المسلسل، على الرغم ‏من أنهم كانوا قد استقروا على تترات المسلسل‎.

كما إن الاتفاق فى البداية كان على أغنية واحدة فقط، ولكن الأمر انتهى بتسجيل8أغنيات ستُعرض خلال أحداث المسلسل،و ‏‏10 أغنيات، اثنتان لتتر البداية والنهاية.

وأضاف أن أغنية “مين يلومنا” التي طرحت اليوم هي أغنية دعائية للمسلسل ‏وليست من تترات العمل‎.

وأوضح أن أغنية تتر النهاية تحمل اسم “مفيش حاجة صعبة” من ألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخصري وصول أورج محمود شاهين، وقانون عمرو الصواف ، وناي محمد عاطف ، وجيتار مصطفى  وكلمات محمد ‏المصري.

 

المشرق نيوز

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