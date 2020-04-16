احمد سعد يكشف عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في “البرنس”

أظهر النجم احمد سعد كواليس تعاونه مع النجم محمد رمضان بعدد من الأغنيات التي ‏تتامشى مع مسلسله الدرامي الجديد “البرنس”، بعد أن عرض واحدة منها، أمس الأربعاء، ‏عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”وتحمل اسم “مين يلومنا”.

وتحدث احمد سعد عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل “البرنس”، في ‏تصريحات إعلامية قائلًا: “إن البداية جاءت عندما استمع محمد رمضان لإحدى الأغنيات ‏الجديدة الخاصة بي، وأبدى إعجابه بها، ثم عرضها على المخرج محمد سامي، الذي ‏أبدى إعجابه بها هو الآخر”‎.‎

وذكر أن المخرج محمد سامي اتصل به من أجل ضم الأغنية إلى المسلسل، على الرغم ‏من أنهم كانوا قد استقروا على تترات المسلسل‎.

كما إن الاتفاق فى البداية كان على أغنية واحدة فقط، ولكن الأمر انتهى بتسجيل8أغنيات ستُعرض خلال أحداث المسلسل،و ‏‏10 أغنيات، اثنتان لتتر البداية والنهاية.

وأضاف أن أغنية “مين يلومنا” التي طرحت اليوم هي أغنية دعائية للمسلسل ‏وليست من تترات العمل‎.

وأوضح أن أغنية تتر النهاية تحمل اسم “مفيش حاجة صعبة” من ألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخصري وصول أورج محمود شاهين، وقانون عمرو الصواف ، وناي محمد عاطف ، وجيتار مصطفى وكلمات محمد ‏المصري.