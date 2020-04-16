إنجي المقدم تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل “لعبة النسيان”

تستمر الفنانة إنجي المقدم في تصوير مشاهدها في مسلسل “لعبة النسيان” مع الفنانة دينا الشربيني، والمقرر طرحه في شهر رمضان القادم، كما تجسد فيه شخصية طبيبة نفسية” تدعى “بهيرة”، تقوم بمعالجة “رقية” – بطلة العمل – نفسيًا بعد تعرضها لحادث أليم، وهو ما جعل إنجي تتردد على طبيب نفسي للتعايش مع تفاصيل الشخصية.

وجدير بالذكر أن إنجي المقدم تعمل في أدوارها الأخيرة على تقديم شخصيات مختلفة وبعيدة عن الأخرى، وذلك بعدما ظهرت في شهر رمضان الماضي بدور “صفية” الصعيدية في مسلسل “ولد الغلابة” مع احمد السقا، والتي تدخل في خلافات مع شقيقها، بسبب طلاقها من زوجها والضرر الذي تعرضت له بسببه، و تأثر الجمهور بهذا الدور الذي قدمته للمرة الأولى.

و تقديم إنجي لشخصية الصعيدية جاء بعد ظهورها في رمضان قبل الماضي بدور الإيطالية “صوفيا” في مسلسل “ليالي أوجيني”، الذي دارت أحداثه خلال فترة الأربعينات مع اعتماد العمل على الرومانسية وأجواء هذه الفترة الزمنية، سواء في الحوار أو الديكورات، الملابس، إذ تحدثت بالإيطالية، بعدما تدربت وحصلت على كورسات مكثفة فيها.