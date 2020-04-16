النادي الملكي يتوصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان لشراء مبابي

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التوصل إلي إتفاق يضم بموجبه النجم الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و ذكرت شبكة سوكر لينك الفرنسية أن النادي الملكي اتفق مع باريس سان جيرمان على ضم مبابي في الموسم المقبل و لكن الأزمة المالية الحالية في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” تجعل الأمور صعبة على النادي الإسباني لدفع المبلغ المطلوب.

و حسب ما نشرته الشبكة فإن ريال مدريد لن يتمكن من ضم مبابي في الصيف المقبل بالرغم من الاتفاق مع باريس ليبقى اللاعب في بارك دي برانس لموسم آخر.

و نجح النادي الملكي في اقناع النادي الباريسي بعرض وصلت قيمته إلى أكثر من 180 مليون يورو و على صعيد العقد، قدم الميرينجي لمبابي واحداً من أفضل العروض في عالم كرة القدم في الوقت الحالي.

و لم تكشف الشبكة عن تفاصيل العقد الذي قدمه الريال لمبابي ولكنها أفادت بأنه عقد ضخم ما يعني أن اللاعب وافق على فكرة اللعب للميرينجي.