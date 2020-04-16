أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المشرق نيوز

النادي الملكي يتوصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان لشراء مبابي

Print
النادي الملكي يتوصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان لشراء مبابي النادي الملكي يتوصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان لشراء مبابي

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التوصل إلي إتفاق يضم بموجبه النجم الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و ذكرت سوكر لينك الفرنسية أن النادي الملكي اتفق مع باريس سان جيرمان على ضم مبابي في الموسم المقبل و لكن الأزمة المالية الحالية في العالم بسبب انتشار المستجد ” كوفيد – 19 ” تجعل الأمور صعبة على النادي الإسباني لدفع المبلغ المطلوب.

و حسب ما نشرته الشبكة فإن ريال مدريد لن يتمكن من ضم مبابي في الصيف المقبل بالرغم من الاتفاق مع باريس ليبقى اللاعب في بارك دي برانس لموسم آخر.

و نجح النادي الملكي في اقناع النادي الباريسي بعرض وصلت قيمته إلى أكثر من 180 مليون يورو و على صعيد العقد، قدم الميرينجي لمبابي واحداً من أفضل العروض في عالم كرة القدم في الوقت الحالي.

و لم تكشف الشبكة عن تفاصيل العقد الذي قدمه الريال لمبابي ولكنها أفادت بأنه عقد ضخم ما يعني أن اللاعب وافق على فكرة اللعب للميرينجي.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية