في شهر حرب الأسعار.. إنتاج أوبك يقفز 821 ألف برميل

مباشر - سالي إسماعيل: ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بنحو 821 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع الفترة التي شهدت انهيار تحالف "أوبك+" واشتعال حرب الأسعار.

وبحسب التقرير الشهري لأوبك الصادر اليوم الخميس، فإن متوسط إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 13 دولة بلغ 28.612 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 27.790 مليون برميل يومياً في الشهر السابق له.

وتأتي الزيادة في الإمدادات النفطية بقيادة السعودية والإمارات، حيث ارتفع إنتاجهما من الخام بنحو 388 و386 ألف برميل يومياً على الترتيب خلال الشهر الماضي.

وتجاوز إنتاج السعودية النفطي 10 ملايين برميل يومياً في شهر مارس/آذار، كما صعد إنتاج الإمارات إلى 3.451 مليون برميل يومياً.

ورفعت كذلك الكويت إنتاجها النفطي بنحو 170 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.840 مليون برميل يومياً في الشهر المنقضي.

وقامت كل من نيجيريا والجزائر وأنجولا والجابون بزيادة إنتاجهم من النفط خلال الشهر الماضي، وفقاً للتقرير الشهري.

بينما كانت فنزويلا الدولة التي سجلت أكبر وتيرة هبوط في إنتاج النفط في الشهر الماضي، حيث تراجعت إمداداتها بنحو 100 ألف برميل يومياً إلى 660 ألف برميل يومياً.

كما هبط إنتاج ليبيا النفطي بنحو 54 ألف برميل يومياً في الشهر المنصرم، فيما سجلت إيران هبوطاً بنحو 52 ألف برميل يومياً في إمداداتها من الخام.

وبحلول الساعة 1:12 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 2.7 بالمائة ليصل إلى 28.43 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو/آيار بأكثر من 1.7 بالمائة مسجلاً 20.21 دولار للبرميل.