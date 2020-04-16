عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية تتراجع 22% خلال مارس

مباشر: تراجعت عمليات بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 22.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، كما انخفض عدد تصاريح البناء الممنوحة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، تراجع عمليات بدء بناء المنازل الجديدة بوتيرة سنوية إلى 1.216 مليون عملية في شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 1.564 مليون عملية في الشهر السابق له بعد التعديل.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تسجل عمليات بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 1.31 مليون تصريح في الشهر الماضي.

وأرجع التقرير تراجع عمليات بناء المنازل إلى انتشار فيورس "كوفيد-19" وتوقف النشاط سواء من جانب الحكومة أو الشركات الخاصة.

أما بالنسبة لعدد تصاريح البناء في الولايات المتحدة المعدلة موسمياً فتراجعت بوتيرة سنوية في شهر مارس/آذار الماضي إلى 1.353 مليون تصريح، بانخفاض 6.8 بالمائة عن الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد تصاريح بناء المنازل الأمريكية سوف تنخفض إلى 1.30 مليون تصريح في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 12:52 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.0887 دولار.