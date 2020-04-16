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أرباح "مورجان ستانلي" تتراجع 30% مع ضربة الكورونا

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أرباح "مورجان ستانلي" تتراجع 30% مع ضربة الكورونا أرباح "مورجان ستانلي" تتراجع 30% مع ضربة الكورونا

مباشر: تراجعت أرباح بنك "مورجان ستانلي" بنحو 30 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط ضغوط فيروس الكورونا.

وأوضحت نتائج أعمال البنك الأمريكي الصادرة اليوم الخميس، أنه سجل صافي أرباح بقيمة 1.70 مليار دولار (1.01 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل 2.43 مليار دولار (1.39 دولار لكل سهم) خلاس نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم الواحد من الأرباح في الربع الماضي سوف تبلغ 1.16 دولار.

كما هبطت إيرادات "مورجان ستانلي" بنحو 8 بالمائة خلال الربع الأول على أساس سنوي من 10.29 مليار دولار إلى 9.49 مليار دولار.

وتعتبر الإيرادات التي حققها البنك الأمريكي أقل من توقعات المحللين البالغة 9.85 مليار دولار عن الربع الأول في هذا العام.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن وباء الكورونا ألقى بظلاله على كافة أعمال البنك الرئيسية مع الإشارة إلى أن الاضطرابات التي ضربت الأسواق المالية أضرت بقيمة القروض والاستثمارات وبعض الأصول المتداولة كما قلصت من دخل الفوائد ورسوم الاستثمارات المصرفية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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