طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة تتجاوز 5 ملايين طلب

مباشر: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بما يتجاوز تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أعلى 5 ملايين طلب.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغ 5.245 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل/نيسان، بانخفاض حوالي 1.370 مليون طلب مقارنة مع الأسبوع السابق له بعد التعديل.

وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن تبلغ طلبات إعانة البطالة الجديدة 5.350 مليون طلب في الأسبوع المنقضي.

طلبات إعانة البطالة في غضون عام - (المصدر: وزارة العمل الأمريكية)

وكانت أرقام الأسبوع المنتهي في 4 أبريل/نيسان الجاري تم تعديلها بالرفع بنحو 9 آلاف طلب من 6.606 مليون طلب إلى 6.615 مليون طلب.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأمريكية في غضون الأربعة أسابيع الماضية، فتم تعديله بالرفع بنحو 2.250 مليون طلب ليصل إلى 4.267 مليون طلب.

أما فيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة، فبلغ 11.976 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل/نيسان الماضي وهو ما يمثل زيادة حوالي 4.530 مليون طلب مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وتشهد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قفزة قوية في الأسابيع الأخيرة مع تداعيات مكافحة فيروس "كوفيد-19" والتي أجبرت الشركات على تسريح العمال.

وأبلغ عدد كبير من الولايات الأمريكية في الأسبوع المنصرم عن عمليات تسريح للعمال في مختلف القطاعات سواء الخدمات أو التجارة أو الرعاية الصحية أو المساعدة الاجتماعية وكذلك الرياضة والصناعة.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0892 دولار.