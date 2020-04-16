"شاكر" تكشف تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

الرياض- مباشر: قالت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، إن تطبيق الجهات المعنية لإجراءات الحظر الكامل وما نتج عنه إغلاق بعض المنافذ البيعية الخاصة بموزعينا في معظم أنحاء المملكة، قد يؤثر سلباً على إيرادات الشركة والشركات التابعة خلال الفترة القادمة.

واتخذت المملكة عدداً من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضافت الشركة في بيان، على "تدال"، اليوم الخميس، أنه نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الاجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي وذلك لعدم معرفة مدة سريان تلك الإجراءات.

وبشأن القرارات الملكية السامية التي صدرت مؤخراً لدعم القطاع الخاص والحد من تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة، قالت الشركة إنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

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