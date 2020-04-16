الصحة السعودية تعلن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 6380 إصابة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس بالمملكة، أنه تم تسجيل 59 حالة تعافي جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 990 حالة.

وأوضحت، أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة 83 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبدالعالي، أن جميع الحالات مستقرة، باستثناء 71 حالة حرجة.

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