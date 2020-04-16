صندوق سويكورب وابل ريت يعلن توزيعات نقدية لعام 2019

الرياض – مباشر: أعلنت شركة سويكورب عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سويكورب وابل ريت عن عام 2019.

وقالت الشركة، في بيان للصندوق على "تداول" اليوم الخميس، إن الأرباح المقترح توزيعها تبلغ 50.74 مليون ريال، سيتم توزيعها على 118 مليون وحدة، بواقع 0.43 ريال للوحدة، تمثل 4.3% من السعر الأولي للوحدة.

وأصافت الشركة، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل/ نيسان (نهاية يوم التداول بتاريخ 26 أبريل/ نيسان).

وأوضحت، أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق

وطالب مدير الصندوق مالكي الوحدات بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم؛ لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وأنهى الصندوق تعاملات اليوم على تراجع نسبته 4.35%، لمستوى 6.60 ريالا للوحدة.

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