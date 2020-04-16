الأردن يحتل المرتبة الرابعة في المنطقة بأقل وفيات جراء كورونا

جي بي سي نيوز:- احتلّت كل من السعودية والإمارات وقطر المراكز الثلاثة الأولى على مستوى أعلى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا «كوفيد – 19» من بين الدول العربية، وذلك بعد كل من إيران والباكستان، فيما احتلّ الأردن المرتبة الثامنة من بين الدول الأقل إصابة بالفيروس، من أصل 22 دولة، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية (WHO) للدول الواقعة في إقليم شرق المتوسط.

وفيما أوردت الإحصائيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية حول الدول المتضررة من فايروس «كوفيد – 19» في منطقة شرق المتوسط، واطلعت عليها «الغد»، كامل حالات الوفيات الناجمة عن الجائحة العالمية في الدول الـ22 الواقعة في إقليم المتوسط، احتل الأردن المرتبة الرابعة ضمن الدول الأقل تسجيلا لحالات الوفاة الناجمة عنها ، بحسب "الغد" .

وأظهرت الأرقام المتجددة التي نشرتها (WHO)، أن مجموع حالات الإصابة بفايروس «كوفيد – 19» المستجد في 22 دولة ضمن إقليم شرق المتوسط وحتى مساء أمس، تجاوز 103.640 ألف حالة، في حين ناهز مجموع حالات التعافي من الفيروس، 52.125 ألف حالة شفاء، وذلك مقابل تسجيل حوالي 5255 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس ذاته.

وفي التفاصيل، سجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية نحو 5369 حالة، في حين ناهز عدد الإصابات المسجلة في الإمارات 4521 حالة، مقابل ما يقرب 3428 حالة في قطر.

ورغم ارتفاع الإصابات المسجلة في كل من الدول الخليجية الثلاث، إلا أن حالات الوفيات التي سجلتها إحصائيات منظمة الصحة العالمية إثر جائحة «كورونا» العالمية في «شرق المتوسط»، اختلفت في التصنيف، حيث كشفت عن استحواذ مصر على المركز الأول من بين الدول العربية ضمن إحصائيات الوفيات الناجمة عن الفايروس العالمي، سبقتها إيران، فيما تلتها في الدول العربية كل من المغرب، والعراق، والسعودية.