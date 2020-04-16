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هيئة المقاولين السعودية تطالب باستثناء بعض الأنشطة من إجراءات مكافحة كورونا

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الرياض – مباشر: كشف الأمين العام للهيئة للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، اليوم الخميس، عن قيام الهيئة بتقديم اقتراحات للجهات المختصة للسماح؛ باستثناء بعض أنشطة المقاولات بما يتماشى مع المعايير الصحية لما في ذلك من دعم لجهود مكافحة الجديد.

وقال آل سويد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن هيئة المقاولين قدمت الاقتراحات؛ لتلافي تأخر المشاريع الحيوية والتنموية وتجاوز الآثار الاقتصادية.

وأضاف الأمين العام، أنه قد يتم الإعلان عن أخبار جيدة للمقاولين قريباً.

واتخذت المملكة عدة إجراءات احترازية وتدابير وقائية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، شملت حظر التجول في بعض مدن ومناطق المملكة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأربعاء، أمرا ملكياً بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بتخصيص 50 مليار ريال.

وأعلنت ، في وقت سابق، عن مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة بقيمة تجاوزت 70 مليار ريال.

ترشيحات:

الداخلية السعودية: تمديد صلاحية بطاقة الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين

هدف: منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف سعودي بمبادرة دعم التوظيف

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التأمينات السعودية تطالب القطاع الخاص بالتقدم لطلب الدعم من "ساند" قبل المهلة

الإسكان السعودية: تزويد 36 ألف أسرة بخيارات سكنية وتمويلية خلال مارس

الطاقة السعودية: 900 مليون ريال تعويضات لفواتير الكهرباء المشمولة بالأمر الملكي

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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