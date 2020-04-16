شركة أبحاث: قطاع الأسمنت السعودي لم يتأثر جراء كورونا بالربع الأول

الرياض - مباشر: قالت شركة الراجحي المالية إن قطاع الأسمنت السعودي لم يشهد أي تأثير من فيروس كورونا المستجد من حيث نمو الحجم في الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

وأضافت أبحاث الشركة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن حجم السوق في الربع الأول ارتفع بنسبة 33% في المتوسط ​​مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة.

وشهدت الشركات التي تغطيها مجتمعة معاً نمواً، وسجلت شركة أسمنت القصيم أعلى نسبة نمو على أساس سنوي بنسبة 53% يليها أسمنت ينبع وأسمنت اليمامة بنسبة نمو سنوي 43% و 38% على التوالي.

وأضافت أن القيود التي فرضتها الحكومة مؤخراً للحد من انتشار الفيروس تسببت في تأخير المشروعات مما قد يؤثر بشكل مباشر على الطلب للأسمنت في المملكة.

وتوقعت شركة الأبحاث أن تؤدي تلك الأسباب إضافة إلى قدوم موسم رمضان إلى خفض استخدام ومبيعات الأسمنت، وبالتالي عائدات المنتجين بشكل رئيسي في شهري أبريل ومايو.

ولفتت إلى أن شركة أسمنت تبوك أعلنت بالفعل أنها تتوقع تأثير هذا الوباء على نتائجها المالية، منوهة إلى أن الوباء أدى إلى انخفاض سعر النفط لأدنى مستوياته، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي في البلاد، ويؤدي إلى تعطل المشاريع الحالية والمستقبلية بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية.

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