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مجلس التعاون الخليجي يُقر مقترح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي موحد

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مجلس التعاون الخليجي يُقر مقترح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي موحد مجلس التعاون الخليجي يُقر مقترح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي موحد

الكويت – مباشر: وافق مجلس التعاون الخليجي، على مقترح دولة الكويت إنشاء أمن غذائي موحد، حسب بيان وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم الخميس، إنه تمت الموافقة على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة مبينة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر "الاتصال المرئي"، بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا.

وأوضحت التجارة الكويتية أن الوزراء الخليجيين بحثوا الآثار الاقتصادية لوباء على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي.

وأضافت الوزارة أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

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