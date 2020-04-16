إندونيسيا تتوقع خسارة 10 مليارات دولار من عائدات السياحة

مباشر: قالت حكومة إندونيسيا إن تفشي فيروس كورونا قد يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات السياحة هذا العام.

وقال الرئيس "جوكو ويدودو" في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس، إن البلاد تعد حزم تحفيز لصناعة السياحة وشبكة أمان للعمال لتخفيف أثر وباء "كوفيد-19"، بحسب وكالة بلومبرج.

وتنبأ "جوكو" بازدهار السفر الترفيهي لعام 2021 المقبل بعد انتهاء الأزمة، وحث الصناعة على الاستعداد لتلك الفرصة.

وأوضح الرئيس: "أنا واثق من أن هذا لن يستمر إلا حتى نهاية هذا العام، وبحلول العام المقبل سيكون هناك ازدهار في السياحة".

وقال "جوكو": "يجب إعداد الحافز الاقتصادي للشركات في مجال السياحة والصناعة الإبداعية حتى يتمكنوا من البقاء ولا يلجأوا إلى تسريح العمال على نطاق واسع".

وشهدت إندونيسيا حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تجاوزت 5500 شخص حتى الآن، ما دفع الحكومة لإقرار إغلاق جزئي في بعض المدن.